„Müssen Vertrauen zurückgewinnen“

Von wegen toter Punkt: Kirche, wie hier in Werther St. Michael, findet an der Basis statt – und da stellen alle Befragten eine große Lebendigkeit und Gemeinschaft

Dazu hallen noch die selbstkritischen Worte von Reinhard Kardinal Marx nach: „Wir sind – so mein Eindruck – an einem gewissen ‚toten Punkt […]“. Wie empfinden Katholiken im Altkreis Halle die aktuelle Situation in der Amtskirche und in ihrer Gemeinde? Ist die Kirche an einem toten Punkt, oder ist es vielleicht ein Wendepunkt, wie Marx ihn in seinem Zitat ebenfalls erhofft. Das Westfalen-Blatt hat nachgefragt, bei Geistlichen und Gemeindemitgliedern im Pastoralverbund Stockkämpen.