Mut-Botschaften für das Theater Paderborn gesucht

Nun möchte das Team des Theaters die „soziale Plastik“ an der Außenfassade neu gestalten und ruft die Paderborner dazu auf, ihm neue Botschaften zu schicken.

„Angesichts der vielen Krisen, mit denen wir derzeit konfrontiert werden, fanden wir, dass es Zeit ist für eine Erneuerung unseres Fassadenprojekts“, erklärt Intendantin Katharina Kreuzhage. „Die Botschaften sollen Mut und Hoffnung machen, in einer Zeit, in der man sich oft mut- und hoffnungslos fühlt“, so Kreuzhage weiter.

Als Anregung können folgende Fragen dienen: Welcher Spruch soll ab jetzt über Deinem Bett hängen? Wie soll Deine Umgebung aussehen, damit Du dich wohlfühlst? Was möchtest Du lesen, wenn Du heute deine Zeitung aufschlägst? Wovon kriegst Du nicht genug? Alle, die eine Botschaft an der Theaterfassade hinterlassen möchten, schicken diese per E-Mail an dieckhoff@theater-padebrorn.de.