Mutige seilen sich vom Modehaus-Dach ab

Höxter

Die Mitarbeiter und Freunde des Kletterzentrums in Brakel (es wird betrieben vom Deutschen Alpenverein, Sektion Weserland) freuen sich, dass ihr Trendsport in diesem Frühjahr einen neuen Schub bekommt. Viele Mutige haben sich zum Frühlingssaisonauftakt jetzt bei einer „spektakulären Abseilaktion“ vom Dach des Mode- und Sporthauses Klingemann in Höxter in die Tiefe gewagt.

Von Michael Robrecht