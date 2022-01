Mutmacher-Lied: „Das Leben liegt vor Dir“

So kennen ihn die Fans: Sänger Joshua Tappe aus Höxter versprüht viel Energie. Auch bei seinem Dreh auf dem Volksbank-Dach in Warburg reißt er alle mit.

Mehr als 3500 Aufrufe hat das neue Video des heimischen Künstlers bereits auf dem Internetportal „Youtube“ erreicht, mit jeder Stunde werden es mehr. Das Interesse an dieser aufwendigen Werbe-Videoproduktion des TV-Stars Tappe in enger Zusammenarbeit mit der Vereinigten Volksbank kommt auch bei Bankkunden vor Ort gut an. Wie der Leiter des Vorstandsstabes der Vereinigten Volksbank, Thomas Göke, am Donnerstag auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES betonte, habe man sich gefreut, dass Joshua Tappe sofort seine Zustimmung gab, mit dem Volksbank-Team dieses Video im Zusammenhang mit dem Mehrwertprogramm „Hausbankmodell“ aufzunehmen – initiiert von der Marketingabteilung der Bank.