Mutmaßliche Räuber nach Verfolgung in Haft

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag nach einer Verfolgungsfahrt drei Männer aus Bielefeld und Oelde im Alter von 18 bis 21 Jahren in Bad Oeynhausen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in den vergangenen Tagen teils schwere Straftaten in Hamm, Paderborn, Gütersloh und Hannover verübt zu haben.

In Paderborn sollen sie am Freitagabend einen Netto-Markt überfallen haben. Den Porsche Cayenne, in dem die Männer unterwegs waren, hatten sie Tage zuvor in Hamm geraubt.

Autobahnpolizisten waren auf der A2 zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Herford-Ost auf den gesuchten Porsche aufmerksam geworden. Nachdem sie das Fahrzeug nach kurzer Verfolgungsfahrt zunächst aus den Augen verloren hatten, trafen sie es um 2.45 Uhr in Bad Oeynhausen auf der Kanalstraße erneut an.

Als der Porsche-Fahrer sein Fahrzeug wenden wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Einsatzwagen der Autobahnpolizei. Gemeinsam mit Polizisten der örtlichen Wache wurden die Insassen festgenommen, sie leisteten keinen Widerstand. Eine im Fahrzeug entdeckte geladene Waffe und eine Sturmhaube wurden sichergestellt.

Besitzerin mit einer Schusswaffe bedroht

Den Porsche hatten die drei Männer am Donnerstag, 14. Oktober in Hamm-Rhynern geraubt, nachdem sie die 26-jährige Besitzerin mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe der Fahrzeugschlüssels gefordert hatten. Nach Übergabe der Schlüssel flüchtete einer der Männer mit dem Sportwagen, während die beiden anderen in ein Auto stiegen und ebenfalls davonfuhren.

Einen Tag später kam es in Paderborn zu einem bewaffneten Überfall auf den Netto-Markt. Dort betraten am Abend zwei Männer die Geschäftsräume, bedrohten die Kassiererin mit einer Waffe und forderten das Geld aus der Kasse. Nachdem die Frau den Anweisungen der Räuber gefolgt war, flohen diese mit ihrer Beute in dem Porsche Cayenne.

Am Samstag und Sonntag kam es in Gütersloh und Hannover zu je einem Tankbetrug – mutmaßlich wieder mit dem gestohlenen Porsche. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.