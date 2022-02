Mutmaßliche Tabak-Mafia vor Gericht

Im September stellten Zoll und Polizei in einer Lagerhalle in Steinfurt 23.200 Stangen unversteuerter Marlboro-Zigaretten sicher. Ein Herforder (43) wollte sie offenbar gewinnbringend verkaufen.

Sämtliche Zigaretten waren unversteuert in einer Lagerhalle in Steinfurt deponiert, wohin sie ein Lkw mit litauischem Kennzeichen gefahren hatte. Wie schon in den zwei Jahren zuvor wollten der Herforder und seine Komplizen die illegal im In- und Ausland beschafften Zigaretten gewinnbringend verkaufen – diesmal aber in einer Rekordmenge.