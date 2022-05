Mutmaßliches Rennen auf der Ringstraße in Minden

Minden

Wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen auf der Ringstraße am Sonntag, 1. Mai, hat die Polizei in Minden Ermittlungen aufgenommen. Es hatte dazu einen Hinweis gegeben. So sollen sich jeweils am Nachmittag und den frühen Abendstunden mutmaßlich der Fahrer eines weißen Cabriolets und ein Motorradfahrer ein Rennen geliefert haben.