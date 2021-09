Mystisch, düster und voller Energie

„Rock am Platz“ heißt das Festival-Format, das am kommenden Wochenende im Rahmen von „Enger macht auf“ die Innenstadt beleben soll. Die Veranstalter haben namhafte Bands verpflichtet.

Die österreichische Formation Celtica feiert mit ihrem Auftritt in Enger die Veröffentlichung ihres Live-Albums.

Den Auftakt macht am Freitagabend, 3. September, um 21 Uhr Taol. Die Musiker aus Braunschweig und dem Kreis Herford versprechen dunkle Synthie-Soundscapes mit pumpenden Bässen. In der Szene ist das Quartett längst kein Geheimtipp mehr, Taol bespielen Festivals überall in der Republik.