MZG: zusätzliche Möglichkeiten für eine Impfung

Bad Lippspringe

Das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe richtet zusätzliche Möglichkeiten für eine Impfung gegen das Coronavirus ein. Das gab das MZG am Donnerstagvormittag bekannt. Ab Montag, 12. Juli, bis Freitag, 16. Juli, gibt es in der Karl-Hansen-Klinik in der Zeit von 9 bis 16 Uhr eine sogenannte freie Impfsprechstunde.