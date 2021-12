NABU sucht Obstbaumpaten

6000 Quadratmeter große Wiese in Kirchborchen wird in Biotop umgewandelt

Borchen

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) beobachtet seit einigen Jahren ein dramatisches Insektensterben. Grund sind unter anderem Flächenversiegelung und der damit einhergehende Schwund an Blühwiesen. Dem möchte der NABU mit der vermehrten Anlage von Streuobstwiesen entgegenwirken. Eine solche entsteht derzeit unter anderem in Kirchborchen an der Straße An den Steinkisten.

Von Per Lütje