Nach 1090 Tagen endlich wieder feiern

Oberst Andreas Pöhl freute sich über die zahlreich angetretenen Schützen und die vielen Gäste. Die Königin überstrahlte das wechselhafte Wetter mit ihrem Charme und dem atlantisfarbenen Kleid mit Blumenstickereien. Die Hofdamen Sara Backhaus und Maike Keiter trugen silberfarbene Kleider mit Glitzercorsage.

Die befreundeten Vereine aus Hakenberg, Herbram, Iggenhausen und Lichtenau feierten in Asseln mit. Da der König auch Mitglied im Hakenberger Schützenverein ist, nahmen seine Schützenbrüder aus Hakenberg auch am Sonntag am Festumzug teil. Die Big Band aus Iggenhausen sorgte an den Abenden für Stimmung, der Musikverein Ossendorf und der Spielmannszug Lichtenau sorgten für die musikalische Begleitung beim Marschieren. Bereits beim Zapfenstreich überraschten die Musiker aus Ossendorf alle Gäste, indem sie als Serenade das Asselner Lied spielten. Die Noten dafür haben die Musiker einzig und allein auf Grundlage der von den Schützen gesungenen Melodie geschrieben. Am Montag endet das Fest mit dem Frühschoppen mit vielen Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.