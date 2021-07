Nach 16 Monaten geht die Party im „Adiamo“ weiter

Nach fast 16-monatigem Lockdown hat der „Adiamo Dance Club“ im Kaiserpalais an diesem Samstag erstmals wieder geöffnet. Möglich ist dies dank der jüngsten Corona-Lockerungen, die die NRW-Landesregierung am Mittwoch verkündet hat.

„Zuvor waren wir davon ausgegangen, dass es frühestens am 26. August weitergeht“, sagte Geschäftsführer Christian Grote am Donnerstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Da auch die meisten Discos und Clubs im Umland sich für einen zeitnahen Neustart rüsteten, sei es für das „Adiamo“ um so wichtiger, von Beginn an dabei zu sein.