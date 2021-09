Nach 350 Jahren gehen die Lichter aus

Ein Stück Kneipenkultur in Werther ist zu Ende: Ulli Obermann hat das letzte Pils gezapft und die letzten Pfifferlinge gebraten

Werther

Alles ist so vertraut und diesmal doch ganz anders. Wie jeden Freitagabend in den letzten Jahrzehnten sitzen die Senioren-Volleyballer hinten links bei Obermann und bestellen ihr Bier. Aber es ist das letzte. Seit gestern Abend sind die Lichter aus in dem Gasthaus im Schatten des Kirchturms. Ein Stück Wertheraner Geschichte ist zu Ende.

Von Margit Brand