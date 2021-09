Nach 44 Jahren endet ein Kapitel

Mit der Schließung des Marktkaufs Lübbecke nach 44 Jahren verschwindet nicht nur der Supermarkt an der Strubbergstraße sondern auch zahlreiche kleine Einzelhändler. Das WESTFALEN-BLATT hat sich am Freitag, dem vorletzten Öffnungstag, vor Ort umgeschaut und umgehört.

Ende des Marktkaufs in Lübbecke: Fast alle Händler und Geschäfte hoffen auf Einzug in neuen Kaufland

Noch erstrahlt der Komplex in Gelb und Grün. Künftig werden Rot und Weiß, die Kaufland-Farben, die Außenfassade bestimmen. Noch erstrahlt der Komplex in Gelb und Grün. Künftig werden Rot und Weiß, die Kaufland-Farben, die Außenfassade bestimmen.

Mit gelben Rosen werden die Kunden am Ausgang schon am Freitag verabschiedet. Zudem hängt ein riesiges Plakat mit der Aufschrift „Wir sagen Danke“ am Haupteingang. Und auch in den kleinen Geschäften, die im Marktkaufkomplex mit angesiedelt sind, herrscht Hochbetrieb.