Nach 46 Jahren ist auf dem Wochenmarkt Schluss

Der Bulli sei zwölf Jahre alt, der Anhänger von Rost befallen – so begründet der Händler aus Rietberg-Wes­terwiehe seinen Abschied. Ihm selbst setzt Rheuma zu, und das frühe Aufstehen fällt ihm schwerer als früher als junger Mann. Wie alt Heinz-Josef Settertobulte genau ist, darum macht er ein Geheimnis. Die Hände ganz in den Schoß legen will er jedenfalls nicht. Auf seinem Hof möchte der Absolvent der Landwirtschaftsschule in Wiedenbrück auf vier Hektar weiter Getreide anbauen.

