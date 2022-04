Nach 52.500 Impfungen ist Schluss

Schlangen/Detmold

Etwa 52.500 Impfungen haben die Teams in den Impfstellen in Blomberg und Lemgo seit dem 17. November vergangenen Jahres an Impfwillige aus Lippe und weit darüber hinaus verabreicht. Am vergangenen Freitag gab es in der Schießhalle in Blomberg den letzten Piks gegen das Coronavirus, Am vergangenen Mittwoch schlossen sich um 17 Uhr die Türen im Schützenhaus Lemgo.