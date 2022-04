Nach Anschlag auf Bus: Weitere Krähenfüße gefunden

Mit einem selbst gebauten Krähenfuß ist am Samstag ein Bus des Unternehmens Padersprinter lahmgelegt worden. Nun wurde bekannt, dass weitere Krähenfüße in Paderborn gefunden wurden (Symbolbild).

Wie am Donnerstag berichtet, hatten Unbekannte einen Linienbus am Samstag mit einem selbst gebauten Krähenfuß lahmgelegt. Tatort war die Haltestelle Waldlust in Sennelager. Nun steht fest: Auch in anderen Bereichen des Stadtgebietes sind Krähenfüße entdeckt worden. Der Staatsschutz ermittelt.