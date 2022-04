Nach Anschlag auf Bus: weitere Krähenfüße in Paderborn gefunden

Paderborn

Der Anschlag auf einen Bus des Padersprinters ist kein Einzelfall. Das haben Recherchen dieser Zeitung ergeben. Wie am Donnerstag berichtet, hatten Unbekannte einen Linienbus am Samstag mit einem selbst gebauten Krähenfuß lahmgelegt. Tatort war die Haltestelle Waldlust in Sennelager. Nun steht fest: Auch in anderen Bereichen des Stadtgebietes sind Krähenfüße entdeckt worden. Der Staatsschutz ermittelt.

Von Ingo Schmitz