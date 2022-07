Nach Bluttat von Brackwede: Die Suche nach dem Motiv

Die Spurensicherung ermittelt am 8. Dezember 2021 an der Brackweder Teestube, nachdem Memo K. erschossen wurde.

Dem gelernten Fahrzeuglackierer wirft die Staatsanwaltschaft vor, am Abend des 8. Dezember 2021 auf den Teestubenbesitzer zwei Schüsse aus einer halbautomatischen Selbstladepistole abgegeben zu haben. Die Tat geschah auf dem unteren Parkdeck vor einem Wohn- und Geschäftskomplex an der Berliner Straße. Die Schüsse trafen den Oberkörper des Opfers. Danach sei dem Schwerverletzten noch zwei Mal in den Rücken geschossen worden. Trotz notärztlicher Versorgung am Tatort und der Intensivbehandlung im Städtischen Klinikum starb Memo K. (31) an den Folgen der Verletzungen.