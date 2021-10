„Nach Corona nicht mehr zu stemmen“

Nach nur knapp zwei Jahren hat Vlotho sein damals lang ersehntes Café-Bistro im Gesundheitszentrum am Sommerfelder Platz wieder verloren. Seit Anfang der Woche ist das „Frida Kahlo“ dauerhaft geschlossen.

„Frida Kahlo“ in der Vlothoer City schließt seine Pforten – Stadt wird einen Nachfolger suchen

Seit Anfang der Woche hat das Bistro „Frida Kahlo“ am Sommerfelder Platz geschlossen. Das Team macht im Alt-Heidelberg weiter.

Das Gastronomenpaar Susanne Plattner und Ralf Metz, vom Restaurant Alt-Heidelberg, die das „Frida Kahlo“ am Sommerfelder 2019 eröffnet hatten, bedauern die Entscheidung sehr. Sie sei aber wirtschaftlich notwendig gewesen. „Die Folgen der Corona-Pandemie mit insgesamt sieben Monaten dauerhafter Schließung wegen des Lockdowns waren einfach zuviel, um am Ende zwei Betriebe zu stemmen“, erklärte Susanne Plattner am Donnerstag. Daher habe man schweren Herzens den Entschluss gefasst, das „Frida Kahlo“ zu schließen.