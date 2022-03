Nach Corona-Pause: Bünder Frühlingsfest soll Mitte Mai wieder stattfinden

2019 fand in Bünde das letzte Mal ein Frühlingsfest. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause soll das Kirmesevent mit seiner prachtvollen Blumendeko, Fahrgeschäften und Imbissbuden nun endlich in die Innenstadt zurückkommen – und zwar vom 13. bis zum 15. Mai.

„Stand jetzt soll das Frühlingsfest stattfinden, natürlich unter den dann gültigen Corona-Schutzbestimmungen“, informiert Bündes Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz. Ob das Stadtfest – so wie der Zwiebelmarkt vor einigen Monaten auch – dann in einer abgespeckten Version ausgerichtet wird, ist noch unklar.

Fest steht aber, dass am 15. Mai ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden soll. Über einen entsprechenden Antrag der Handel Bünde GbR, also der Vereinigung der Kaufleute in der Innenstadt, müssen zunächst die Politiker des Haupt- und Finanzausschusses beraten. Der Stadtrat hat dann das letzte Wort, ob die Geschäfte am Frühlingsfestsonntag öffnen dürfen oder nicht