Altenbeken

Nach dem verheerenden Glätteunfall am Donnerstagnachmittag auf der L755 bei Altenbeken, bei dem ein 19-Jähriger tödlich verletzt wurde, schwebte das schwerst verletzte zweijährige Mädchen am Freitag in akuter Lebensgefahr. Das teilte Polizeisprecher Michael Biermann auf Anfrage mit.

Von Sonja Möller