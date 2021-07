Nach drei Öffnungstagen ist Schluss

Adiamo Dance Club in Bad Oeynhausen bleibt wegen der Rückkehr des Mühlenkreises in die Inzidenzstufe 1 vorerst geschlossen

Bad Oeynhausen

Nach nur drei Öffnungstagen bleibt der Adiamo Dance Club im Kaiserpalais vorerst geschlossen. Der Grund dafür ist, dass der Kreis Minden-Lübbecke von diesem Freitag an wieder in die Inzidenzstufe 1 fällt. Nachdem die Wocheninzidenz an acht aufeinanderfolgenden Tagen höher als 10 war, entfallen damit gelockerte Regeln, die eine Öffnung von Clubs und Diskotheken unter bestimmten Auflagen (Drei-G-Regel, Rückverfolgbarkeit) ermöglicht hatten.

Von Malte Samtenschnieder