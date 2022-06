Nach Hochhaus-Feuer in Herford: Sofra-Grill kehrt zurück

Im Imbiss an der Lübbertor-Kreuzung wird nach mehr als drei Jahren wieder aufgetischt

Herford

„Sofra“ bedeutet im Türkischen so viel wie Tafel – und genau an jener kann man seit Mittwoch wieder im Sofra-Grill sitzen. Mehr als drei Jahre nach der Feuer-Katastrophe ist der bekannte Imbiss am Lübbertor zurück.

Von Moritz Winde