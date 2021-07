Nach Feuerattacke: „Hexenhäuschen“ kommt jetzt weg

Jetzt reicht‘s: Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Dienstag versucht haben, den Tisch im „Hexenhäuschen“ der Dorfgemeinschaft Hunnebrock-Hüffen-Werfen in Brand zu setzen, zieht der Verein Konsequenzen. „Wir nehmen die Hütte da weg. Sonst ist sie bald nur noch Schutt und Asche“, sagt Vorsitzender Eckhard Kuhlmann.

Damit reagiert der Vorstand der Dorfgemeinschaft auf die Vorkommnisse der jüngsten Zeit. Wie berichtet, hatten Jugendliche in dem Häuschen immer wieder regelrechte Saufgelage veranstaltet, Müll und Schnapsflasche auf dem Areal an der Ecke Dorfstraße/Menzelstraße verteilt. Sogar ein Hakenkreuz wurde in das Holz geritzt. Vor allem am letzten Wochenende hatten Kuhlmann und seine Vereinskameraden die Holzhütte gleich zwei Mal reinigen müssen.