Middelhoff berät nun Unternehmen

Auf der Internetseite des in Köln ansässigen Unternehmens wirbt Middelhoff mit über 40-jähriger Erfahrung als Wirtschaftskapitän. Als Referenzen nennt er seine Tätigkeiten für den Gütersloher Bertelsmann-Konzern, die TV-Gruppe RTL, den Internetkonzern AOL oder den Warenhauskonzern Arcandor – der Job, der seinen jähen Absturz brachte. Potentielle Kunden lässt Middelhoff das so aber nicht wissen.

Besucher der ausschließlich in Englisch gehaltenen Website erfahren dort nur, dass Middelhoff 2004 zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Arcandor AG ernannt wurde und 2005 zum Vorstandschef – „mit einem 3-Jahres-Vertrag, um das Unternehmen zu retten“. 2008 sei der „Vertrag auf Wunsch der Arbeitnehmervertreter um ein Jahr verlängert“ worden. Dass im März 2009 die schon im Dezember verkündete Ablösung folgte und Middelhoffs Nachfolger Karl-Gerhard Eick im Juni die Insolvenz für die Karstadt-Mutter beantragte, das erfährt der geneigte Leser an dieser Stelle nicht.

Middelhoff kam 2017 vorzeitig frei

Und auch auf die Nachgeschichte wird verzichtet: Ende 2014 wurde Middelhoff wegen Untreue und Steuerhinterziehung in seiner Zeit als Arcandor-Chef zu drei Jahren Haft verurteilt – und musste wegen Fluchtgefahrs sofort hinter Gitter. Aus dem Gefängnis heraus meldete er im März 2015 Privatinsolvenz an. Ab Mai 2016 verbüßte er die Strafe im offenen Vollzug in seiner einstigen Wahlheimat Bielefeld, arbeitete als Freigänger in einer Behinderteneinrichtung in Bethel und kam am 16. November 2017 vorzeitig frei.

Schon kurz zuvor war seine in der Haft geschriebene Autobiografie „A 115 – Der Sturz“ erschienen. Seither folgten zwei weitere Werke, Besuche in Talkshows und Auftritte als Redner. Jetzt zieht es Middelhoff offenbar wieder zurück ins Business – in einem Alter, in dem andere den Ruhestand genießen. Die seit Mai 2022 in Köln eingetragene Consultingfirma existiere, „um die kritischen Probleme unserer großen und kleinen Kunden zu lösen“, heißt es.

Referenzen aus der Zeit als Bertelsmann-Manager

Geworben wird mit Middelhoffs „Management-Erfahrung auf dem höchstem Level“ in Deutschland, Europa, USA und Asien. Mehr als 120 durchgeführte Übernahmen und Zusammenschlüsse vor allem aus der Zeit als Bertelsmann-Manager werden als Referenzen angeführt – dazu Wachstumszahlen des Gütersloher Medien- und Dienstleistungskonzerns unter Middelhoffs Ägide.

Angeboten wird Mandanten nun Beratung in strategischen Fragen, bei Internationalisierung, Restrukturierung, Akquisitionen, Verkäufen. Aber auch Coaching sowie die Vermittlung von Rednern und Mentoren gehören zum Leistungsspektrum der Unternehmensberatung.