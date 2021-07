Nach Hochwasser: Grüne haben Fragen an die Stadt

Fraktion sorgt sich um Schutz vor Starkregenereignissen in Bünde

Bünde

Die Starkregenereignisse in Nordrhein-Westfalen im Juni haben auch Bünde – insbesondere die südlichen Stadtteile – betroffen. In Anbetracht der folgenden katastrophalen Überflutungen in anderen Landesteilen vor einigen Tagen wollen die Bünder Grünen nun von der Stadtverwaltung wissen, wie die 45.000-Einwohner-Kommune auf solch ein Szenario vorbereitet ist.