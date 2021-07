Nach Kollision: Opel landet auf Verkehrsinsel

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 72-Jährige am Donnerstag (15. Juli) um 11.10 Uhr mit ihrem Opel Meriva die L 951 aus Richtung Merlsheim kommend in Fahrtrichtung Oeynhausen. „An der Kreuzung zur ­L755 achtete sie nicht auf einen von links kommenden VW Golf, der in Richtung Nieheim unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Opel auf eine Verkehrsinsel und gegen ein Schild geschleudert wurde“, so ein Polizeisprecher.

