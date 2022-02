Nach Messerstecherei: Tat vor Gericht

Preußisch Oldendorf

So schnell kann ein Streit unter zwei Nachbarn eskalieren: Erst diskutieren die Männer, dann raufen sie miteinander, schließlich zieht einer der beiden ein Messer und fügt seinem Kontrahenten zwei lebensgefährliche Stichverletzungen zu. Das soll sich – so zumindest stellt es die Bielefelder Staatsanwaltschaft dar – im August des vergangenen Jahres in Preußisch Oldendorf ereignet haben. Der mutmaßliche Täter muss sich jetzt vor Gericht verantworten.

Von Stefan Lind