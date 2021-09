Nach reger Diskussion: Hensel darf Café planen

So könnte es künftig auf dem Heckewerth-Gelände an der Bahnhofstraße aussehen. Die Hensel-Filiale läge dann gegenüber dem Buskontaktpunkt. Der Rat hat am Donnerstagabend grünes Licht für eine entsprechende Bebauungsplanänderung gegeben.

Foto: Büro Bäumker und Cawalla