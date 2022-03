Nach Riesen-Peace-Zeichen: Schüler planen XXL-Friedensmarsch

Auf die Beine gestellt haben die Veranstaltung die Schülervertretungen (SV) der Realschule Bünde-Mitte und des Gymnasiums am Markt. Zwar dürfte vor allem der derzeit schwelende Ukraine-Konflikt den Hintergrund für die Demo liefern. Die Schüler betonen aber ausdrücklich, dass sie sich mit dem Marsch gegen jede Form von Gewalt und Krieg aussprechen. Gleichzeitig wollen sie ihre Solidarität mit all denen zeigen, die in dieser schwierigen Zeit leiden, Opfer bringen und sich Aggressoren mutig in den Weg stellen. „Als Schulen verurteilen wir jede Form völkerrechtswidrigen Handelns und jede Anwendung von Gewalt, vor allem gegen die Zivilbevölkerung“, teilen die Veranstalter mit.

