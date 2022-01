Nach Schüssen auf ein Wohnhaus meldet sich ein Jäger bei der Polizei

Einschusslöcher an einem Wohnhaus in Werther/Schröttinghausen sorgten am Dienstag vergangener Woche für Aufregung und Angst. Jetzt hat sich bei der Polizei ein Jäger als Verursacher gemeldet.

Bei der am Dienstagabend, 11. Januar, gemeldeten Sachbeschädigung an dem Wohnhaus an der Schröttinghauser Straße handelte es sich laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand um eine fahrlässige Handlung: Der entstandene Sachschaden an einem Fenster und an der Balkonverkleidung an dem ländlich gelegenen Wohnhaus direkt an der Kreisgrenze zu Bielefeld wurde den Erkenntnissen zufolge durch einen 74-jährigen Jagdausübungsberechtigten verursacht.

Zunächst in Unwissenheit über den verursachten Schaden, meldete sich der Mann umgehend nach Inkenntnissetzung als Verantwortlicher.