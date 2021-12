Nach sieben Stunden Stau in den Knast

Zwei Männer, die ein gestohlenes Wohnmobil nach Polen fahren sollten, sind damit geschnappt worden – weil sie sieben Stunden lang im Stau standen.

Das gebrauchte Wohnmobil der Marke Knauss war in der Nacht zum 6. Oktober in Paderborn von einem Firmengelände in der Dessauer Straße gestohlen worden. In dem 65.000 Euro teuren Gefährt war ein Ortungschip eingebaut, der es der Polizei ermöglichte, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln – und der lag am 7. Oktober auf der Autobahn A2 zwischen Hannover und Braunschweig. Dort griff die Polizei zu, und nahm auch die beiden Insassen fest: zwei Männer aus Polen, die jetzt wegen gemeinschaftlicher Hehlerei in Paderborn vor dem Amtsgericht standen.

Drahtzieher soll ein Mann in Warschau sein

Die 46 und 37 Jahre alten Angeklagten sorgten für ein denkbar kurzes Verfahren und blieben bei dem, was sie der Polizei nach ihrer Festnahme gesagt hatten: Sie hätten das Wohnmobil gegen ein Salär von je 2000 Zloty (etwa 430 Euro) nach Polen fahren sollen. Drahtzieher der ganzen Geschichte sei ein Mann aus Warschau, der beide gefragt habe, ob sie ein Wohnmobil aus Deutschland überführen möchten. Sie seien dann in einem Hotel nahe der A2 untergebracht worden, am nächsten Tag habe man ihnen das Wohnmobil übergeben – mit einem Schraubendreher im Zündschloss und der Anweisung, den Motor selbst beim Tanken nicht abzustellen.

Die „Lieferadresse“ in Warschau sei in einem Navigationsgerät bereits gespeichert gewesen. Die ganze Sache, sagte Jann Henrik Popkes, Verteidiger des 37-jährigen Monteurs, habe sich aber gar nicht so entwickelt wie geplant: „Nicht nur die A2 ist ihnen zum Verhängnis geworden, sondern auch die ganze Fehlentscheidung, da mitzumachen.“ Mit den berüchtigten Staus auf der Ost-West-Verbindung über Hannover hätten die beiden Fahrer nicht gerechnet – letzten Endes seien sie gerade mal 80 Kilometer unterwegs gewesen, als der Zeitverlust durch Baustellen und ein sieben Kilometer langer Rückstau nach einem Unfall es der Polizei ermöglicht habe, das zwischenzeitlich geortete Wohnmobil aus dem Verkehr zu ziehen.

Angeklagter bezeichnet Tat als „Fehler seines Lebens

Als „Fehler seines Lebens“ bezeichnete der 46-jährige Bäckereiangestellte seine Beteiligung an der Überführungsfahrt, sein Mandant habe sich „dazu hinreißen lassen, bei dieser Dummheit mitzumachen“, betonte Verteidiger Thorsten Fust. Während die beiden Anwälte auf eine milde Bewährungsstrafe plädierten, folgte Richter Michael Vondey dem Antrag von Staatsanwältin Kira Weber und verhängte ein Jahr Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung und ohne weitere Auflagen. Die seien ohnehin schwer zu überprüfen, weil beide Angeklagte unverzüglich nach Hause reisen wollten – immerhin hatten sie zweieinhalb Monate Untersuchungshaft verbüßt.

Dass beide nur als Fahrer fungiert hatten, wertete das Gericht als gemeinschaftlich begangene Hehlerei, schließlich hätten sie auch zugegeben, um den vorherigen Diebstahl des Wohnmobils gewusst zu haben. „Es gibt verdichtete Hinweise, dass es sich hier um organisierte Kriminalität handelt“, stellte der Richter fest: Man habe den Angeklagten feste Aufgaben zugewiesen, der Diebstahl sei von anderen ausgeführt worden.