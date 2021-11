Nach Sperrung von Schleichweg: „Die Straße fehlt“

Die Pömpel-Sperrung der Bünder Borrenkampstraße erhitzt weiterhin die Gemüter. „Wir müssen die Schließung in absehbarer Zeit wieder rückgängig machen. Wir müssen uns klar machen: Die Straße fehlt“, macht Heinz Georg Beneke (CDU) in der Sitzung des Verkehrsausschusses am Dienstag seinen Standpunkt zu dem ehemals beliebten Schleichweg klar.

Dauerhaft sei die Schließung der Strecke zwischen den Einmündungen auf die Werfer und die Osnabrücker Straße, auch wenn sie rechtlich notwendig gewesen sei, nicht sinnvoll, moniert der Lokalpolitiker am Dienstagabend. Von den Vertretern der Straßenverkehrsbehörde will er wissen, ob bauliche Maßnahmen an der Stelle nicht denkbar gewesen wären, um die Verkehrssicherheit – vor allem für Radler. Eine zufriedenstellende Antwort gibt‘s dazu aber wohl erst kommendes Jahr – wenn das Fachgremium das nächste Mal tagt. Denn der zuständige Sachbearbeiter im Rathaus ist erkrankt. Für ihn übernimmt Ordnungsamtsleiter Ralf Bartling – ihm untersteht die Bünder Straßenverkehrsbehörde – , der an dieser Stelle aber nicht weiterhelfen kann.