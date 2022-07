Nach Sprengung: Stellt die Sparkasse wieder Geldautomaten auf?

In Bruchmühlen brodelt die Gerüchteküche. So erzählt man sich vor Ort, dass die Sparkasse Herford darüber nachdenke, die Filiale Bruchmühlen zu verkaufen. „Das ist gleich im doppelten Sinne nicht richtig“, sagt Peter Platz, Pressesprecher der Sparkasse Herford, und tritt derartigen Vermutungen vehement entgegen.

Die Sparkassenfiliale in Bruchmühlen war im Mai zum zweiten Mal in nicht mal einem Jahr von Geldautomatensprengern heimgesucht worden.

Denn erstens sind sei die Sparkasse nicht Eigentümer der Immobilie, sondern Mieter. „Und zweitens werden wir die Filiale definitiv nach der erneuten Fertigstellung des Gebäudes und der Innenausstattung wiedereröffnen“, teilt Peter Platz auf WESTFALEN-BLATT Anfrage mit.

Wie mehrfach berichtet, war der Geldautomat in der Bruchmühlener Sparkassen-Filiale an der Bruchstraße in der Nacht auf den 12. Mai dieses Jahres zum zweiten Mal binnen nicht einmal zwölf Monaten in die Luft gejagt worden. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter Festsprengstoff für die Explosion eingesetzt. Nach dem Coup waren die Kriminellen mit dem erbeuteten Geld über die A30-Auffahrt in der Nähe entkommen.

Durch die Explosion war das Gebäude stark beschädigt worden. Seitdem ist die Bank-Filiale geschlossen. „Wie lange die Reparaturen dauern werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht sagen, da die Gutachten zum Teil noch in Arbeit sind“, erläutert der Sparkassen-Sprecher. Klar sei aber, dass das Gebäude deutlich größeren Schaden genommen habe als bei der ersten Sprengung im Juli 2021. „Durch die Wucht der Detonation wurden diesmal nicht nur der Vorraum, sondern auch die anliegenden Büros und sogar der Dachstuhl beschädigt“, erklärt Peter Platz.

Unklar sei noch, ob es nach der Fertigstellung des Gebäudes auch wieder einen oder mehrere Geldautomaten in der Filiale geben wird. „Wir prüfen dieses Thema derzeit. Denn wir möchten unseren Kundinnen und Kunden in Bruchmühlen neben den Finanzdienstleistungen auch zukünftig eine Bargeldversorgung anbieten“, sagt Peter Platz. Auf der Hand dürfte liegen, dass Bruchmühlen aufgrund seiner direkten Nähe zur Autobahn 30 eine schnelle Fluchtmöglichkeit für die Kriminellen mit ihren oftmals hochmotorisierten Fluchtautos und somit ein attraktives Ziel für die Geldautomaten-Knacker-Mafia ist. Denn nicht nur der Sparkassen-Standort auf der NRW-Seite des Ortes war schon von „Sprengkommandos“ heimgesucht worden, sondern auch die in unmittelbarer Nähe gelegene Filiale der Kreissparkasse Melle auf niedersächsischem Gebiet.

Mögliche Alternativen zur Aufstellung von Geldautomaten nennt der Sparkassen-Sprecher explizit zwar nicht. Möglich wäre aber wahrscheinlich das „klassische“ Abheben vom Bargeld am Bankschalter. Nach Serien von Automatensprengungen sind Sparkassen in anderen Regionen zudem in jüngerer Vergangenheit dazu übergegangen, Sparkassen-Busse einzusetzen, an denen Kunden bequem Geld einzahlen und abheben können.