Nach Sprengungen: Supermarkt wird zur „Ersatz-Bank“

Kriminelle jagen beide Geldautomaten in Bruchmühlen in die Luft: Edeka-Kunden nutzen seither vermehrt den Cashback-Service an der Kasse

Rödinghausen/Melle

Nach den Sprengungen der beiden Sparkassen-Geldautomaten in Bruchmühlen ist die örtliche Edeka-Filiale in den letzten Monaten quasi zur „Ersatz-Bank“ geworden. „Die Zahl der Kunden, die sich über den Cashback-Service bei uns an der Kasse mit Bargeld eindecken, ist in letzter Zeit sehr stark angestiegen“, sagt Marktbetreiber Sven-Eric Adam.

Von Daniel Salmon