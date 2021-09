Nach Starkregen: Bünder baut Flut-Mauer

Bünde

23 Meter lang, 1,60 Meter hoch – und 18.000 Euro teuer: Mit einer Mauer will Ethem Boz sein Grundstück an der Straße Am Strangbach vor einer erneuten Überschwemmung schützen. Beim Starkregen Anfang Juni waren Teile seines Hauses regelrecht abgesoffen. „So etwas brauche ich nicht noch mal“, sagt der 51-Jährige.

Von Daniel Salmon