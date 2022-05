Nach Unfall in Eickum: Anwohner bemängeln Verkehrssituation

Ford-Fahrer hatte BMW in Herford die Vorfahrt genommen – Ausweichmanöver endete vor Baum – Beifahrerin (22) schwer verletzt

Herford

Nach dem heftigen Vorfahrtsunfall in Herford-Eickum vom Samstagnachmittag melden sich die Anwohner der Pödinghauser zu Wort. Ihnen ist die Verkehrssituation an der Unfallstelle schon seit längerem ein Dorn im Auge: Fahrzeuge seien zu schnell unterwegs, Verkehrsregeln würden missachtet. „Sogar Lkw brettern da regelrecht lang“, so ein Anlieger.

Von Daniel Salmon