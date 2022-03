Nach zwei Jahren Pause wieder Osterfeuer

In diesem Jahr möchte die Freiwillige Feuerwehr wieder etwas Normalität in den Alltag bringen und plant, nach zweijähriger Pause, in mehreren Espelkamper Ortsteilen Osterfeuer. Diese werden unter den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ausgerichtet.

In der Stadt Espelkamp wird am Ostersonntag, 17. April, ab 18 Uhr auf dem Schützenplatz am Real-Markt ein Osterfeuer durch den Löschzug Mitte entzündet. Dabei wird es jedoch keine Holzannahme geben.

Im Ortsteil Gestringen wird durch die dortige Löschgruppe das Osterfeuer traditionell bereits am Ostersamstag, 16. April, ab 18 Uhr ausgerichtet. Die Löschgruppe Gestringen bietet an den zwei Samstagen zuvor – am 2. und am 9. April – im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr eine Holzannahme am Gerätehaus Gestringen an.

Darüber hinaus ist auch eine Abholung von Holz möglich – ebenfalls an den zuvor genannten Tagen. Dafür wird eine kleine Spende erhoben.

Eine vorherige Anmeldung für die Abfuhr des Holzes ist notwendig. Diese kann vom 28. bis zum 31. März im Zeitraum von 18 bis 19 Uhr bei André Lomberg unter Telefon 05743/571029 erfolgen.

Die Feuerwehr macht darauf aufmerksam, dass ausschließlich Grünschnitt angenommen wird. Es sei darauf zu achten, dass sich darunter kein behandeltes Holz, keine Wurzeln oder Ähnliches befindet.

Die Löschgruppen Frotheim und Vehlage beteiligen sich darüber hinaus ebenfalls an den Osterfeuern der Dorfgemeinschaften.