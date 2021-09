Nachbarn wehren sich gegen die Lidl-Pläne

Nachbarn des Warburger Lidl-Marktes am Paderborner Tor wehren sich gegen die Pläne des Discounters, seine Verkaufsfläche um ein Drittel zu vergrößern und neu zu bauen. Das geht aus einem offenen Brief hervor, der auch an Mitglieder des Warburger Rates versendet worden ist.

Das Schreiben ist von vier Familien unterzeichnet worden, die am Florianweg und am Heidweg wohnen. Für sie steht fest: „Das neu angedachte Lidl-Gebäude ist mit seinen Ausmaßen zu groß für die direkt angrenzende Wohnlandschaft, deren Lebenswert durch den neuen Baukörper, Lärm und hohe Mauern erheblich verringert wird“, kritisieren die Familien. Das Gebäude nehme zudem jegliche Sicht und somit die Freude, dort zu wohnen. Ferner würden weitere große Bodenflächen versiegelt. Nachbarn sei hingegen mit Verweis auf eine zu große Bodenversiegelung der Bau eines Wohnhauses in der Größe beschnitten worden. Weiterhin würden durch den in Rede stehenden Abriss von einem Wohngebäude und der Tauchschule Wohnraum und Freizeitfläche zerstört.