Nachbarschaftshilfe ist Garant dafür

„In Bruchhausen sprudelt nicht nur das Wasser“, ist Maren Schlüter, hier an einem ihrer Lieblingsplätze am Teich, überzeugt. In der idyllischen Ortschaft an der Nethe fühlt sich die 25-Jährige OA-Vorsitzende und CDU-Ratsfrau wie im Paradies.

Foto: Jürgen Drüke