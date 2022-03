Die Nettelstedter können aufatmen. Es hat sich eine Lösung für die Zahnarztpraxis in ihrem Dorf ergeben.

Ines Eickenhorst übernimmt Zahnarztpraxis in Lübbecke

Die Zahnarztpraxis in Nettelstedt öffnet am 1. April wieder unter neuer Leitung.

Vom 1. April an praktiziert die 42-jährige Zahnärztin Ines Eickenhorst in der bisherigen Praxis „Zahn-Weiss“ an der Schnathorster Straße.