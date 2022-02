Nachfolger nicht in Sicht

Nach fast 100 Jahren wird die Zahnarztpraxis in der Weserstraße 5 in Beverungen wohl ohne Nachfolger zum 31. März schließen. Zahnarzt Dr. Bernward Menge sieht sich durch gesundheitliche Probleme gezwungen, seine Tätigkeit zu beenden. Bislang fand sich trotz bundesweiter Suche kein Interessent für die Nachfolge.

Dr. Bernward Menge schließt Zahnarztpraxis in Beverungen Ende März

Dr. Bernward Menge schließt seine Praxis in Beverungen zum Ende des Quartals.

„Unattraktiver Standort – so hieß das am häufigsten genannte Argument von Interessenten, die bald wieder absprangen“, berichtet Menge. Die Großstädte gehören zu den Regionen, die zahnärztlich überversorgt seien, trotzdem bevorzugten junge Mediziner oft Standorte in Ballungsräumen.

Und ein weiterer Trend sei erkennbar: Aus Kostengründen werde häufig die Praxis mit mehreren Behandlern bevorzugt, die dann auch flexiblere Öffnungs- und Arbeitszeiten ermögliche.

Dr. Menge betreibt die Praxis in der dritten Generation. 1923 eröffnete Hermann Thiele aus Bödexen, der Großvater von Bernward Menge, seine Praxis als Dentist. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog es ihn in die Politik. Als Bürgermeister Beverungens und Landrat des Kreises Höxter legte er den Grundstein für die weitere Entwicklung der Region.

Die Praxis von Hermann Thiele, dem Großvater von Bernward Menge, im Jahr 1929. Foto: privat

In den 1950er Jahren übernahm seine Tochter Marlies Menge-Thiele mit ihrem Mann Heinz die Praxis und baute sie weiter aus, bis 1990 deren Sohn Dr. Bernward Menge die Tradition weiterführte. Die moderne Medizin mit fortschreitenden digitalen Möglichkeiten und die Implantologie hielten Einzug in die Beverunger Praxis. Zwischenzeitlich wurde sie mit angestellten Zahnärzten und als Gemeinschaftspraxis geführt.

„Doch die politischen Entscheidungen der 1990er Jahre machen den Zahnmedizinern das Leben schwer“, sagt Menge. Übertriebene Auflagen und explodierende Kosten träfen gerade die Praxen im ländlichen Raum. Die Situation der Menschen auf dem Land bereite angesichts fehlender Nachfolger in Arzt- und Zahnarztpraxen vor Ort Sorgen. „Ohne gezielte Förderung werden die Probleme wohl eher größer werden“, ist sich der Zahnarzt sicher.

Dr. Menge bedauert es sehr, dass sich noch kein ernsthafter Interessent für die Praxis gefunden hat. „Viele Patienten haben eine enge Beziehung zur Praxis und dem Team aufgebaut. Davon könnte ein Nachfolger profitieren“, hat er die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.