Nachfolgeregelung nicht klar kommuniziert

Schloß Holte-Stukenbrock

Eine unterschwellige Unzufriedenheit war während der Sitzung des Stadtkulturverbandes am Freitag im Gasthof zur Post spürbar. Kritik gab es vor allem an der nicht klar kommunizierten Nachfolgeregelung für den Vorstand bei der Wahl im nächsten April, der nicht erfolgten Einbindung der Beisitzer in die Vorstandsarbeit und an der fehlenden Diskussionskultur zum Thema Zuschussvergabe.

Von Monika Schönfeld