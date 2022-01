Nachfragen zur Erschließungsstraße

Bielefeld-Dornberg

Eigentlich sollte es am Donnerstag in der Bezirksvertretung Dornberg eine Entscheidung zur verkehrlichen Erschließung des neuen Baugebiets Hasbachtal/Hollensiek geben. Geplant ist eine Anbindung über die Straßen Hollensiek und Hasbachtal. Innerhalb des Baugebiets soll eine neue Straße entstehen, die an zwei Stellen auf die Straße Hasbachtal mündet.

Von Michael Schläger