Nachhaltig – schon von klein auf

Wie man Müll trennt oder am besten gleich ganz vermeidet? Wie ein Garten aussehen muss, damit sich Insekten wohlfühlen? Woher Obst und Gemüse kommen? All das lernen die Kinder in der Hövelhofer Kita an der Bentlakestraße im wahrsten Sinne des Wortes „von klein auf“. Jetzt ist die Kita nach eigenen Angaben als erste im gesamten Kreis Paderborn als „nachhaltige Kita“ ausgezeichnet worden. Das Zertifikat vergibt der Verein „Wissenschaftsladen“ aus Bonn.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar