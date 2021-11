Nachhaltige und nachhallende Wirkung

Alles außer gewöhnlich ist das Quartett „Die Nixen“, das mit dem Programm „Emoceans“ in der KGH-Aula auftritt.

»Dass alles menschliche Planen manchmal an seine Grenzen kommt, haben wir in den letzten knapp zwei Jahren immer wieder gemerkt«, schreibt Friedemann Engelbert im gerade erschienenen Programmheft. Wie richtig er damit liegt, beweist die Tatsache, dass er wegen einer Coronainfektion nicht leibhaftig an der Vorstellung des Programms teilnehmen kann. Immerhin berichtet der zweifach Geimpfte im Rahmen der Videoschaltung über einen milden Verlauf und gibt der Hoffnung Ausdruck, die kommenden Bachtage wie vorgesehen durchführen zu können.