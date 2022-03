Nachhaltigkeit durch Nachschleifen

Plötzlich sein eigener Chef: Christian Künneke hat sich in Schloß Holte-Stukenbrock den Weg in die Selbstständigkeit getraut

Schloß Holte-Stukenbrock

Umzug in einen für ihn unbekannten Ort und hinein ins Abenteuer. Genau so begann 2016 für den Industriemeister, Christian Künneke der Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich weiß schon, dass es recht mutig war und ein echter Sprung ins kalte Wasser. Aber, ich würde es wieder tun, auch wenn es nicht immer einfach ist, das Privatleben mit der Selbstständigkeit zu vereinbaren“, sagt der selbstständige Industriemeister und geprüfte technische Betriebswirt.

Von Manuela Fortmeier