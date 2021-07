„Nachhaltigkeit fängt im Kleinen an“

Schlangen

Wer in Deutschland wohnt, kann sich glücklich schätzen – das geht aus dem aktuellen „Global Happiness Report“ der Vereinten Nationen hervor. Die Bundesrepublik landete in dem Ranking 2021 unter den Top Ten der glücklichsten Länder weltweit. Wie nachhaltiges Glück aussehen kann, ohne die Umwelt, andere Menschen oder kommende Generationen zu schädigen, zeigt eine vom Detmolder Verein „Lippe im Wandel“ veranstaltete Ausstellung, die von diesem Montag an im Bürgerhaus Schlangen zu sehen ist.

Von Klaus Karenfeld