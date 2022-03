Nächste Hilfsaktion bereits geplant

An ihrer Seite saßen bei der Rückkehr 16 ukrainische Kriegsflüchtlinge – darunter neun Kinder, die sie nach Deutschland holen konnten und ihnen in dem Hotel nach einer warmen Mahlzeit eine erste ruhige Nacht verschafften. Alle wurden ärztlich getestet und seien dankbar für die gute Aufnahme in Deutschland.

Die Fahrt hatte „Round Table“ finanziert. „Schon am Samstag sind alle zu ihren Freunden und Verwandten gefahren – unter anderem nach Düsseldorf, Nürnberg und Berlin“, sagte Hackler dem WESTFALEN-BLATT. Zwölf Flüchtlinge hätten im „Steinkrug“ übernachtet. Und vier Flüchtlinge seien bereits am Freitagabend von Verwandten und Freunden abgeholt worden. Thomas Hackler übergab vor Ort an der Grenze persönlich viele Medikamente und Verbandsmaterial persönlich an Ärzte aus der Ukraine. „Sie werden dort dringend benötigt“, so Hackler. Die gespendete Bekleidung übergab er an der Sammelstelle. Die nächste Aktion ist schon geplant. „Am Donnerstag werden wir wieder einen neuen kleinen Hilfskonvoi aufstellen!“

Auch eine Bitte hat er, weil die meisten Menschen in den Städten im Untergrund verbringen müssten und oft kein Strom zur Verfügung stehe – deshalb wird folgendes benötigt: Gas­kocher, Taschenlampen, ISO-Matten, Trockenverpflegung a lá EPa (Einmann­packung) sowie Schmerzmittel, Schlafmittel und jegliches Material zum Verbinden von blutenden Wunden und Brandverletzungen!“